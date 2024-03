Kédougou : Le maire Ousmane Sylla a réservé un accueil populaire à Amadou Ba

Pancartes, chants, danses et acclamations du nom d’Amadou BA ont rythmé l’accueil triomphal et inédit réservé au candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar a Kedougou. En pleine campagne dans le Sénégal oriental, M. Amadou Ba a joui ce samedi, d’une organisation exceptionnelle, d’un accueil chaleureux et d’un enthousiasme sans précédent affiché par la population de Kedougou.



Sous la houlette de leur maire et Président du Mouvement Forces Citoyennes pour le Progrès, les jeunes, les associations sportives et culturelles ainsi que les groupements des femmes ont tous brandi un « OUI » au candidat Amadou Ba, promesse d’une victoire éclatante dans cette partie du pays qui détient un électorat très influent.



Dans le cadre de la préparation de cet accueil, le maire de la ville et par ailleurs Directeur Général de Dakar Dem Dikk, M. Ousmane Sylla avait déjà reçu, le jour d’avant, l’ensemble des forces vives de la commune dans le cadre de son programme annuel de don de denrées alimentaires aux populations de la commune.



Cette rencontre annuelle qui a eu lieu cette fois-ci en prélude aux élections présidentielles a permis au maire de la commune de bien préparer en toute complicité avec sa population la visite du candidat Amadou Ba. Satisfait de ce grand rassemblement, le maire de la ville et par ailleurs Président du Mouvement Forces Citoyennes pour le Progrès a encore motivé ses troupes, les appelant à la massification pour une victoire éclatante de M. Amadou Ba