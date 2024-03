Kemi Seba : "Si la tendance se confirme, la victoire de Diomaye est un signal fort pour l'ensemble des tyrans"





Kemi Seba a réagi à la victoire annoncée de Bassirou Diomaye Faye lors de la Présidentielle sénégalaise. Pour le panafricaniste interdit d'entrer au Sénégal par le régime de Macky Sall, cette victoire qui se profile est un message fort sur plusieurs points.





"Si la tendance se confirme, l’on pourra dire aisément que la victoire de Diomaye Faye est un signal fort pour la totalité des tyrans, pions du néocolonialisme qui se trouvent à la tête de nos États africains actuellement. Vous avez beau être tout puissants un temps, et PERSÉCUTER l’opposition, vous ne serez pas au pouvoir éternellement. Félicitation à Bassirou Diomaye Faye et au brave peuple sénégalais pour cette victoire mémorable qui se dessine à l’horizon. Vos sacrifices ont payé. Dans sacrifice, il y a sacré. Vous avez été persécutés, humiliés aujourd’hui le pouvoir au Sénégal est , par la grâce de Dieu, dans vos mains. À vous de jouer et de combler les attentes illimitées du peuple que vous représentez", a-t-il déclaré sur X.





Kemi Seba a également prédit que le Bénin suivra le Sénégal sous peu. "Une pensée par ailleurs pour Patrice Talon, car le Bénin sera le prochain pays qui connaîtra un basculement historique à la tête de l’Etat, avec une nouvelle génération panafricaniste qui prendra le pouvoir, déjouant ainsi les plans néo coloniaux que le système nous prépare en ce moment …. Notez le bien", a averti Kemi Seba.