Keur Massar : Des membres du PDS dénoncent les agissements de leur chargé des structures

Les membres du Parti démocratique sénégalais (PDS) du département de Keur Massar sont remontés contre leur chargé des structures. D’après les informations de RFM, ils accusent Saliou Dieng de vouloir dissoudre les bureaux politiques déjà installés dans les communes de Keur Massar-Sud, Yeumbeul-Nord et Yeumbeul-Sud.







«Nous membres du PDS de Keur Massar-Sud, Yeumbeul-Nord et Yeumbeul-Sud sommes réunis aujourd'hui pour dénoncer un fait inédit. Il s'agit d'un détournement de voix qu'on peut même considérer comme un délit politique, dont l'auteur n'est personne d'autre que monsieur Saliou Dieng et sa bande. Il ont détourné des voix en procédant à des changements unilatéraux et en mettant en place un mécanisme de destitution pour certains responsables qui émanent des trois communes que je viens de citer. À Yeumbeul -Nord, il a retiré le secrétariat général du parti de nos mains pour le confier à son élément. Il a fait pareil dans les communes de Keur Massar-Sud et Yeumbeul-Sud», fustige Oumar Diallo, le secrétaire général de la section PDS de Yeumbeul-Nord sur RFM.





Frustrés, ils n’excluent pas de saisir leurs leaders Me Abdoulaye Wade et Karim Wade pour régler cette situation. «Il veut user de son statut pour créer une sorte de guerre interne dans le parti. Son objectif est de détruire le parti. Mais nous n'allons pas le laisser faire. Nous interpellons les responsables du parti, plus précisément nos leaders Me Abdoulaye Wade et Karim Wade à réagir le plus rapidement possible sur ces agissements», laisse-t-il entendre.





À préciser qu’hier, des tensions ont éclaté entre frères du PDS à Mbour.