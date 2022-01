Keur Massar : Les leaders de Yewwi Askan Wi se déclarent vainqueurs et mettent en garde Benno sur des fraudes supposées

A Keur Massar, les premières tendances publiées sur les résultats issus des élections locales créent la confusion.





En effet, les partisans de YAW crient victoire au niveau départemental et communal. De l'autre côté également, les partisans de Benno Bokk Yakkar organisent des caravanes pour défendre leur victoire. Situation que les leaders de Yewwi Askan Wi, disent ne pas comprendre.



En conférence de presse ce mercredi, à Keur Massar, ces leaders soutiennent que leur coalition Yewwi Askan wi a obtenu 42344 voix, contre 25688 voix pour la coalition de Benno Bokk Yakkar.





D'après eux, ces résultats sont validés par la commission départementale de recensement des votes.





Se basant sur ces résultats, les leaders de YAW confirment largement leur victoire et invitent leurs adversaires de la coalition Benno Bokk Yakkar à accepter avec élégance leur défaite au niveau de Keur Massar.



"Je suis le candidat choisi et élu du département de Keur Massar. C'est la réalité et j'entends assumer entièrement cette responsabilité. Maintenant, nous n'accepterons jamais au plus grand jamais que des gens arrogants, incompétents qui viennent d'être sanctionnés par les Massarois nous confisquent notre victoire éclatante ici à Keur Massar. Actuellement, ils sont en train de faire des caravanes pour jubiler, ils essaient de créer la confusion, une manière de truquer et de voler les suffrages des Massarois. Mais qu'ils sachent que cela ne passera pas, parce que nous n'allons pas les laisser faire. Nous allons défendre notre victoire jusqu'au bout", précise Babacar Guèye, le candidat de Yewwi Askan Wi au niveau départemental.







Toutefois, Babacar Guèye appelle ses adversaires au fair-play et se dit prêt à ouvrir ses portes pour toute personne qui souhaite collaborer avec lui.



"C'est vrai que c'était une compétition, mais il faut du fair-play. Quand on perd, on doit accepter, c'est ça la démocratie, c'est ça l'élégance. Pourtant, la coalition Benno Bokk Yakkar a plusieurs fois remporté les élections locales au niveau de Keur Massar, et la coalition YAW a toujours accepté sans problème. Maintenant que c'est à notre tour, ils contestent, c'est injuste. Il faut qu'ils acceptent cette domination incountournable. En plus c'est pas la fin du monde car nous sommes tous de Keur Massar. Je pense que c'est une victoire collective des Massarois et sur ce, je tends la main à tout le monde sans distinction de venir se joindre à nous pour ensemble travailler et laisser de côté certains détails qui nous font perdre du temps", lance le responsable politique.



Par ailleurs, Adama Sarr, le candidat de YAW au niveau de la commune de Keur Massar Nord, qui a pris part à ce point de presse, appelle son adversaire Aminata Assome Diatta, candidate de Benno Bokk Yakkar, à reconnaître son échec face à la coalition YAW.