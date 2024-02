Khalifa Ababacar Sall à Jaxaay : « Je suis de nationalité exclusivement sénégalaise ! »





Accusé par certaines personnes d’avoir une nationalité française, le candidat à la Présidentielle et leader de la coalition Khalifa Président dément.





En visite de proximité hier à Jaxaay, dans le département de Keur Massar, Khalifa Sall a clairement dit qu’il n’avait qu’une seule nationalité. « J’étais candidat en 2019 et j’avais fait une déclaration dans laquelle je disais que j’étais sénégalais et exclusivement de nationalité sénégalaise, et je refais la même déclaration en 2024. Je veux que l’opinion nationale et internationale retienne que Khalifa Ababacar Sall, candidat à la Présidentielle de 2024 au nom de la coalition Khalifa Président, est exclusivement de nationalité sénégalaise», a-t-il déclaré.





Selon lui, le reste n’est que spéculations et de la désinformation.





Il rappelle, par ailleurs, qu’il était présent quand on mettait en vigueur la loi de 92. «Si je n’étais pas dans les conditions légales constitutionnelles pour être candidat, je n’aurais jamais déposé ma candidature», informe-t-il tout en exprimant son désir que ce débat soit définitivement clos, car, dit-il, «je ne répondrai plus à cette question».