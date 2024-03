Khalifa Ababacar Sall, candidat à la présidentielle : « Nous nous engageons à revaloriser les pensions de retraite »

Le candidat Khalifa Ababacar Sall a rencontré des Associations de retraités essentiellement issus de la fonction publique. Au cours des échanges, le leader de la coalition Khalifa Président s’est engagé à revaloriser les pensions de retraite, une fois élu. Il a saisi cette occasion pour rappeler qu’être retraité devrait être « un moment d’épanouissement et non de stress. C’est pourquoi une fois élu, je m’engage à revaloriser les pensions de retraite, pour les différents allocataires».



Au cours des échanges, certains membres d’associations sont revenus sur divers problèmes liés à la restauration des acquis pour des quotas de parcelles à usage d’habitation, destinés aux retraités, lors des programmes de l’Etat. La mise à disposition d’un siège pour l’association des retraités de la fonction publique, la prise en charge médicale avec le plan Sésame sont autant de questions.



Pour Khalifa Ababacar Sall, les retraités ne doivent pas demander des faveurs, mais exiger parce qu’ils ont donné leurs plus belles années au pays. C’est pourquoi poursuit-il, « si nous gagnons ces élections, ils seront les premiers à être reçu pour échanger des questions liées à leur bien-être ».