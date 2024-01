Khalifa Ababacar Sall : « Pour la vitalité démocratique, Karim Wade doit participer à la présidentielle »

Dans un entretien accordé à France 24 et RFI, diffusé ce 31 janvier, Khalifa Ababacar Sall, candidat de la coalition «Khalifa Président» renouvelle son soutien et sa solidarité à l’ensemble des recalés à l'élection présidentielle, prévue le 25 février. Il s’est particulièrement solidarisé de Karim Wade et Ousmane Sonko qui selon lui au nom de «la vitalité démocratique» doivent prendre part aux élections.





Khalifa Ababacar était interviewé par les journalistes Christophe Boisbouvier (RFI) et Marc Perelman (France 24). Le leader de la plateforme Taxawu Sénégal et candidat de la coalition Khalifa Président réaffirme son soutien indéfectible, aux candidats recalés, notamment Karim Wade du parti démocratique sénégalais (PDS). Il a fait montre de la même position concernant le cas d’Ousmane Sonko du Pastef.