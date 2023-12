[Portrait] Khalifa Ababacar Sall : Le sphinx politique

En l’espace de 30 mois, Khalifa Ababacar Sall avait connu les pires déboires de sa vie politique. Exclu du parti socialiste au sein duquel il a milité depuis son adolescence, emprisonné, élu député, puis déchu de son mandat suite à la levée de son immunité, empêché de se présenter à la présidentielle de février 2019, révoqué de sa fonction de maire de Dakar, il ne pouvait espérer pire. Mais aujourd’hui, après avoir touché le fond, le leader socialiste tel un sphinx s’impose de plus en plus comme un candidat très sérieux à la succession du président Macky Sall.





Qui pouvait bien miser un kopeck sur la situation actuelle de Khalifa Ababacar Sall ? Assurément pas beaucoup de monde en tout cas. Tant le leader politique avait vu le monde se dérober à ses pieds. Le 7 mars 2017, le Doyen des Juges l’avait inculpé pour différents délits relatifs à la gestion de la caisse d’avance de la Ville de Dakar qu’il dirigeait, avant de le placer sous mandat de dépôt. Un vrai coup de tonnerre politique pour Khalifa Ababacar Sall qui a connu ainsi le triste privilège d’être le premier édile de la capitale à se retrouver derrière les barreaux. La traversée du désert pouvait alors commencer, pour ce leader politique qui confiait à ses camarades socialistes venus le voir en prison, « je vais me reposer, et à ma sortie nous continuerons notre marche pour accéder à la présidence de la République ».





Deux ans après, Khalifa Ababacar Sall a été gracié par le président Macky Sall, « une faveur que je n’ai jamais demandé » assurait l’ancien de Dakar. Pour lui, «l’État s’est débrouillé pour me mettre en prison, c’est à eux de trouver des subterfuges pour m’en sortir ». Sa grâce après plus de deux ans derrière les barreaux sonnait comme une résurrection pour celui qui n’a jamais caché ses ambitions présidentielles.





Dans un discours à sa sortie de prison, il prenait déjà date et évoquait ce qu’il avait vécu durant ces plus de 30 mois d’incarcération. Cette épreuve, disait-il, « ne doit pas nous faire perdre notre humanité. Nous en sommes sortis le cœur ouvert. Cela est parfois mal compris mais nous ne devons avoir ni haine ni rancœur même dans l’adversité. Nous ne devons pas céder aux excès de la politique, ni perdre notre temps à ressasser le passé. Nous avons encore tant à faire ensemble pour notre pays ». Le ton est donné pour ce leader politique toujours enclin à relever les défis qui se dresse sur son chemin.





De la radiation des listes électorales, à la candidature à la présidentielle





Pour éviter l’émiettement de l’opposition, Khalifa Ababacar Sall prit son bâton de pèlerin, pour mettre en place la coalition « Yewwi Askan Wi ». « Une belle machine politique avec laquelle nous avons réussi de belles choses aux locales et aux législatives » confiait le socialiste. Mais, avec la survenu du dialogue, la césure est de plus en plus nette entre Khalifa Ababacar Sall, qui a décidé d’aller discuter des questions de la Nation, et la majeure partie de la coalition Yewwi Askan Wi pour qui « aller échanger avec Macky Sall, c’est être dans la compromission ». N’empêche, le leader de la plateforme politique « Taxawu Sénégal » tisse sa toile et voit le dialogue national entériné son retour dans la course à la présidentielle. Plus tard, en août 2023, l’Assemblée nationale rendait leur éligibilité à Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade, après leur radiation découlant de leur condamnation. Une nouvelle page s’ouvre ainsi pour l’ancien Secrétaire national des jeunesses socialistes, adjoint au maire de Dakar de 1984 à 2001, et élu plus jeune député à l’Assemblée nationale en 1983. Actuellement, dans le cadre de la tournée « Mottali Yeene », le socialiste est à la rencontre des Sénégalais pour dit-il, « écouter, s’imprégner des problèmes des compatriotes de l’intérieur pour plus tard, une fois élu président de la République, y apporter des solutions ». De plus en plus, son nom circule chez les potentiels remplaçants de Macky Sall, à la tête du pays. Comme pour dire avec ce leader, les situations les plus carabinées peuvent devenir de belles opportunités.