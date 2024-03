[Tribune] Khalifa Ababacar Sall pour restaurer l’espérance

Le Sénégal s’achemine ce 24 mars vers une élection cruciale pour son avenir. Elle se tient dans un contexte particulier, après un report illégal décidé le 3 février par le Président Macky Sall. Depuis, s’est ouvert une période d’incertitude inédite. En réponse à la requête de la plupart des candidats, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision obligeant le président de la République à se conformer à la Charte fondamentale et à respecter le terme de son mandat, le 2 avril prochain. Cette fenêtre judiciaire devrait désormais se refermer après la convocation du corps électoral pour le 24 mars et laisser la place à un débat programmatique entre les 19 candidats qui sollicitent les suffrages des Sénégalais.





L’intérêt majeur de ce scrutin réside dans le fait qu’il n’y a pas pour la première fois de l’histoire de notre pays un Président sortant candidat à sa propre succession ; le dégagisme ne saurait dès lors prospérer. Les citoyens attendent des candidats des propositions pour transformer leur quotidien et propulser notre pays dans un avenir de paix, de stabilité et de prospérité.





Le Sénégal fait face à des défis cruciaux que le président de la République qui sera élu devra relever en se basant sur l’expérience, la compétence, l’intégrité, le sens du dialogue et sa capacité à poser les jalons d’une véritable réconciliation. Notre Nation est fracturée par des tensions socio-politiques alimentées par des crispations autour des enjeux du pouvoir. Ces tensions et ces crispations menacent les équilibres forgés depuis l’indépendance.





La paix civile et la stabilité, longtemps premiers marqueurs du Sénégal, sont menacées par des manœuvres politiciennes qui risquent de faire basculer notre pays dans les abîmes. Le camp du pouvoir utilise les institutions de la République à des fins partisanes et, dans le camp de l'opposition, des aventuriers politiques font le choix de la violence et de l'insurrection pour déstabiliser les institutions et semer les graines d’un chaos généralisé.





Les menaces sur nos institutions arrivent dans un contexte où la gouvernance libérale a fini d’installer un désordre à tous les niveaux de l’Administration qui sape les fondements de l’État. L’Administration est politisée et n’est plus un corps neutre au service exclusif des citoyens mais un lieu de promotion de la médiocrité et de l’engagement politicien.





L’économie sénégalaise, tirée par quelques secteurs stratégiques, souffre de choix erratiques, d’une inféodation aux organismes financiers internationaux et d’une incapacité à investir sur une capacité productive nationale afin d’offrir des emplois décents pour des millions de jeunes sénégalais. Notre économie est extravertie. Elle fait la part-belle à des entreprises étrangères qui n’investissent pas dans le pays leurs bénéfices obtenus grâce à la force de travail et la consommation des Sénégalais. Tout ceci fait que les chiffres de la croissance brandies ont un impact faible sur l’économie réelle encore largement informelle, peu pourvoyeuse de main d’œuvre en quantité et en qualité et insuffisamment inclusive.





L’école et l’université ont été déstructurées par une gouvernance scandaleuse du secteur de l’éducation, qui est pourtant le cœur de la promesse républicaine d’égalité, de justice et de progrès. Le déficit de formation a un impact négatif sur l’emploi des jeunes car l'école peine à remplir sa vocation première d'espace de transmission de savoir et de savoir-faire. Elle ne donne plus les compétences dont les jeunes ont besoin pour accéder à l’emploi.





Au regard de ces constats, dans le contexte d'une campagne électorale inédite et dans un climat lourd de défis et d’incertitudes, les Sénégalais doivent faire un choix de responsabilité et de lucidité.





Voilà pourquoi, nous avons décidé de nous engager aux côtés de Khalifa Ababacar Sall pour porter avec lui, à partir du 25 mars prochain, les ruptures nécessaires en vue de la transformation en profondeur du Sénégal.





Son programme permet d’identifier une offre crédible, responsable, sérieuse et conforme aux aspirations de toutes les couches du Sénégal et de sa Diaspora. Le tryptique : l’humain, l’eau, et la terre est le socle sur lequel sera bâti une politique de rétablissement de l’État de droit, de protection des libertés, de redressement productif et de développement intégral fondé sur l’égalité et d’équité.





Par sa posture constante dans tous les combats démocratiques et sociaux, sans jamais être ni dans l’outrance ni dans le reniement, Khalifa Ababacar Sall constitue le recours pour protéger la République, pour une Nation réconciliée capable de produire un nouvel imaginaire qui allie démocratie, liberté et progrès.





Nous appelons les démocrates, les républicains et tous ceux qui partagent avec nous cette passion commune pour leSénégal à rejoindre notre initiative pour ensemble, faire du Sénégal notre unique priorité. C’est en une communauté de bâtisseurs et de progressistes que nous constituerons une dynamique autour du candidat Khalifa Ababacar Sall pour restaurer l’unité nationale, préserver les valeurs républicaines, promouvoir une culture de la paix, du dialogue et la tolérance et remettre notre cher Sénégal au travail.





Ensemble avec Khalifa Sall Président pour faire de l’espérance une porte ouverte vers un présent et un avenir de progrès démocratique, économique et social.





Signataires : Amina Thiam Diallo, Consultante Conformité – France Ma Diakhaté Niang, Inspecteur du Trésor Awa Thiam Doucoure, Sociologue-consultante- Sénégal Abdoulaye Agne, Auditeur Bassirou Kane, Assureur Babacar Thioye Bâ, Juriste-Notaire Made Codé Ndiaye, ingénieur Télécoms Ousmane Kane, Economiste-Financier Ousseynou Diop, Auditeur interne Penda Gueye, Cadre de Gestion Khadidiatou Seydou Thiam, Assistante Sociale Elhadji Ibrahima Ndiaye, Coordonnateur de projets Omar Mbodj, Enseignant vacataire FASEG Khalifa Niang, Economiste Sanou Mar, Contrôleur de Gestion Seyni Cissokho, Économiste Manga Ndiaye, Ingénieur Statisticien Économiste Dr Mohammed Ane, Dr en économie de la Santé Dr Soukeye Gueye, Juriste fiscaliste Aissatou Thiam, Experte en Relations Publiques Tewa Gomis, Spécialiste ressources humaines Falilou Coundoul, enseignant chercheur Ndèye Fatou Naham, Psychologue Jaafar KA, Télécom Business and Strategy Developer Sénégal Alpha Thiam, Conseiller Financier, Politologue, Directeur de l'Institut Thomas Sankara Abdoulaye DIOUF, Entrepreneur Ousmane Bousso, Chauffeur personnel Gora Diop, Professeur Ecole, à Lyon Assad Thiam, Directeur De Société de Sécurité Toulouse Ahmadou Tidiane Daff, spécialiste Management et finances Jules Faye, administrateur de société Bernadette Sambou Saivet, Formatrice des softs skills Adji Aidara Sougou, Spécialiste finance Racine Gueye , homme d’affaire Aby Wathie Dioum, Sociologue Dr Coumba Faye, pharmacienne Talla Ngor Biss Ngom, Ingénieur télécoms Ndane Faye, Ingénieur Pétrole Mame Daour Dieng, Spécialiste en logistique Augustin Touré, Auditeur Moussa Seck, Ingénieur Mama Sougoufara, Ingénieur Économiste, Émirats Arabes Unis