Khalifa Sall contre tout report de la présidentielle du 25 février 2024

Le candidat Khalifa Sall est contre tout report de la présidentielle du 25 février 2024. Cette sortie fait suite aux propositions émises par certains afin de permettre une nouvelle vérification du parrainage des candidats recalés par le Conseil Constitutionnel. Faudrait-il rappeler que des candidats recalés plaident pour un report de l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Le débat est de plus en plus agité,mais du côté de Khalifa Sall, il n'en est pas question. Le candidat Takhawou Sénégal oppose un refus catégorique au sujet du report de la présidentielle. Selon lui, les dés sont déjà jetés.





«On ne peut même pas penser à un report de la présidentielle du 25 février 2024 parce que c'est nous tous qui avions donné notre accord sur le code électoral. Donc, c'est anormal de parler de report. Je dis non à un report de l'élection présidentielle de 2024. Ma participation au dialogue avait suscité de nombreuses critiques et pourtant tous les problèmes qui ont été réglés dans ce pays l'ont été par le dialogue. C'était une chance et une opportunité pour résoudre et dépasser des problèmes",déclare le leader politique sur Rfm.