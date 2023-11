Khalifa Sall déplore le dénuement de Mbirkilane et livre ses solutions

En tournée dans le Ndoucoumane, Khalifa Ababacar Sall est actuellement à Mbirkilane dans la région de Kaffrine.





Le candidat à l’élection présidentielle a fustigé le “manque d'eau, la défectuosité des routes et le déficit en éclairage public” qui freinent l’envol de cette localité.





Face à ce dénuement, le leader de Taxawu Sénégal a donné ses solutions. “Pour favoriser la connectivité de ce département situé dans la région de Kaffrine et stimuler son économie, il est pressant d'investir dans des infrastructures d'approvisionnement en eau, la rénovation et la construction de routes et la densification de l’éclairage public avec l’option durable des énergies renouvelables”, prône-t-il.