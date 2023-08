Khalifa Sall et Karim Wade réhabilités : les députés de Yewwi Askan Wi déboutés

Le Conseil constitutionnel a tranché. Saisis par les députés de Yewwi Askan Wi d’une requête visant l’annulation de la loi réhabilitant Khalifa Sall et Karim Wade, adoptée par l’Assemblée nationale, les «7 sages» ont indiqué dans une décision publiée ce vendredi et consultée par Le Quotidien, que les articles du Code électoral visés (L278, L29, L57 et L120) «sont conformes à la Constitution».





Ainsi, rien ne devrait s’opposer au retour dans le jeu politique de l’ancien ministre d’État et du leader de Taxawu Sénégal.