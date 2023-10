Khalifa Sall: « Rien ni personne n’arrêtera notre tournée (…) au cœur du Saloum »

Bloqué samedi dernier par la gendarmerie de Fatick au motif « de manque d’autorisation de circulation », Khalifa Sall apporte une réplique.





Sur ses réseaux sociaux, le candidat à la présidentielle affirme que « la capacité de résilience de Taxawu Senegaal s'est illustrée de manière remarquable, démontrant notre détermination à faire entendre notre message malgré les obstacles et l'adversité»





C’est pourquoi, il informe l’opinion publique que « rien ni personne n’arrêtera leur tournée qui se poursuit au cœur du Saloum».





Khalifa Ababacar Sall réitère ainsi son appel à l'unité de la gauche pour un Sénégal meilleur, plus juste, plus équitable et plus inclusif.