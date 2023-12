Khalifa Sall : « Seul un combat frontal avec l’État peut permettre à Sonko de recouvrer ses droits »

« Seul un combat frontal avec l’État peut permettre au leader de Pastef de recouvrer ses droits ». Tel est l’avis tranché de Khalifa Sall sur la réintégration du maire de Ziguinchor sur les listes électorales.





«Il mène un combat légitime, subit une situation difficile et se bat. Moi, j’ai fait 28 mois de parcours judiciaire pour être candidat. Donc, je crois que c’est un combat qu’il faut mener et il le mène bien », soutient Khalifa Ababacar Sall sur Rfm.