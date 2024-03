Khalifa Sall : "La Casamance, un grenier inexploité"

Le candidat à la Présidentielle du 24 mars 2024, Khalifa Sall, invite les populations de la Casamance naturelle à prendre conscience du potentiel immense que représentent leurs trois différentes régions. Le leader de Taxawu Sénégal tend ainsi la main au Casamançais et dit miser sur les secteurs primaire et secondaire, et sur l'industrialisation pour faire de la zone un poumon du Sénégal.





Khalifa Sall est convaincu que la région méridionale du pays est " un grenier inexploité, malgré la salinisation des terres". Le développement des secteurs primaire et secondaire de la Casamance va être accompagné par celui du chemin de fer, a-t-il dit. "Le chemin de fer sera un cordon ombilical pour nouer toutes les régions du Sénégal ", a-t-il affirmé. Il faut que ce que nous avons puisse servir les populations, ajoute le leader de la coalition KhalifaPrésident2024.