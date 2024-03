[Programme] Khalifa Sall va allouer 1 milliard de francs CFA par an à chaque collectivité territoriale

Le candidat de la coalition Khalifa Président, Khalifa Ababacar Sall compte, s’il est élu président de la République, valoriser les collectivités territoriales, pour en faire les leviers d’un développement équilibré du territoire, en responsabilisant les citoyens et en allouant des ressources financières durables.











Ainsi, en plus du budget classique, 1 milliard de francs CFA sera annuellement alloué à chaque collectivité territoriale. La fiscalité locale sera réformée avec une nouvelle répartition des ressources nationales entre l’État et les collectivités territoriales, notamment par l’augmentation progressive de la quote-part de la TVA à 10 %. Khalifa Sall Président, compte réaliser un nouveau plan d’aménagement du territoire articulé autour des sept régions naturelles du Sénégal érigées en pôles de développement économique et social viable.