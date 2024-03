[Programme] Khalifa Sall veut faire de l’innovation numérique un moyen de croissance endogène

S’il est élu président de la République du Sénégal, le candidat Khalifa Ababacar Sall compte massivement investir, sur l’innovation technologique, en privilégiant des applications, pour l’agriculture, la santé, l'éducation, les industries culturelles et les services aux citoyens.





A cet égard, le candidat de la coalition Khalifa Président compte étendre l'accès à internet notamment, en zones rurales, renforcer la sécurité numérique et consolider les acquis en Cybersécurité. Ce faisant, Khalifa Sall va investir dans les infrastructures de télécommunications, pour réduire la fracture numérique. Toujours dans l’optique de l’innovation numérique, il sera développé l'écosystème d'Intelligence Artificielle et de cybersécurité.