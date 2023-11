Kolda : Abdourahmane Baldé Doura rallie de nombreux personnalités autour du développement local et de l’élection de Amadou Ba

Kolda connaît actuellement un regain d'enthousiasme grâce aux actions du Président du Mouvement Kolda Debout. Constant depuis plus de 5 ans, Abdourahmane Baldé - Doura a multiplié les rencontres avec la population locale, répondant à leurs demandes sociales et à leurs invitations.





C’est dans son fief, au quartier Bantaguel, que Doura Baldé a commencé des visites de proximité et des rencontres avec les sages de la localité. C’est ainsi qu’il s’est rendu à la grande mosquée de Bantanguel pour la prière du vendredi avant d’honorer son engagement de soutenir la construction de ce lieu de culte et de celui des Diahankés pour assurer les travaux de finition de ces deux grandes mosquées emblématiques du Fouladou. Les dignitaires religieux de Kolda ont prié pour lui et pour sa réussite dans sa volonté de développer le Fouladou et le Sénégal.