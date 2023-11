Kolda : Après Mame Boye Diao, Boun Abdallah Dionne lâché par son délégué régional

A quelques mois de l'élection présidentielle, les choses commencent à se dessiner. En effet, après une démission notée dans le camp de Mame Boye Diao, c'est au tour de celui Boun Abdallah Dionne d'essuyer un revers. Son délégué régional à Kolda, qui est à la tête de plus de 45 coordinateurs communaux, a décidé d'abandonner la barque en pleine recherche de parrainages.





Aliou Kandé, collaborateur clé de la coalition Dione2024, rejoint ainsi le camp du Premier ministre Amadou Ba, candidat de la coalition Présidentielle BBY.





En quelques mots, Aliou Kandé justifie son choix en déclarant : "Le Sénégal est à la croisée des chemins et l’élection présidentielle de février 2024 constitue la passerelle suspendue entre l’espoir et le cercle vicieux. Si le jeu en vaut la chandelle, l’enjeu de son côté exige de chacun une introspection, s’oublier un peu pour disposer de la capacité de placer le Sénégal et son intérêt supérieur par-dessus tout."





Entouré des responsables politiques venus de plusieurs localités de Kolda, Aliou Kandé démissionne désormais de la coalition Dione2024 en tant que délégué régional.