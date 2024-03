Kolda : L'adjointe au gouverneur a voté et appelle à un scrutin dans la sérénité

Marieme Pouye Anne a voté au bureau numéro 6 du centre de vote de l'école Abdoulaye Diallo dans la commune de Kolda. Dans ce bureau, ils sont 542 électeurs inscrits. L'adjointe au gouverneur chargée des affaires administratives se dit satisfaite du taux de participation des électeurs à la mi-journée.



Après son vote, madame le Gouverneur a invité les populations à garder la sérénité et à voter dans le calme."Nous avons tous à consolider et à préserver la paix sociale facteur du tout développement", a déclaré Marieme Pouye Anne.



À noter que dans les différents centres de vote de Kolda, on note une forte présence des femmes.