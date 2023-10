Koumpentoum, Kidira : Serigne Mboup expose son programme

La caravane du candidat à l’élection présidentielle Serigne Mboup a sillonné Koumpentoum, Kidira où elle a été reçue par Serigne Saliou Seck, fils de Serigne Ama Seck.



Le chef de file de la coalition And Nawle a manifesté son engagement à se présenter à l’élection présidentielle. Il estime qu’il a la conviction de pouvoir redresser ce pays. Pour Serigne Mboup, leader de la coalition And Nawle And Liggeey, les élites ressortissants des Daaras devraient s'impliquer et s'engager politiquement puisque l'ère de la relève a sonné. "Mais, nous allons faire la politique autrement. C'est-à-dire, une politique de développement socio-économique par le biais d'actes de gouvernance sains", a-t-il dit.Dans ses explications, il a affirmé être déterminé à donner au secteur industriel son lustre d'antan et à l'agriculture sa force non sans oublier de consolider et de renforcer le système démocratique.



C'est pour lui, l'essence du slogan ‘’ Yokku Ba Yeg Ko’’. Le Daara, dit-il, dans les normes doit être confortable. Serigne Asse Kassé de dire que le développement économique et la religion sont importants. C’est ce que le candidat Serigne Mboup a dans son programme. Les politiciens ont failli à leur mission. C’est pour cela que j'ai pris le courage d’accompagner Serigne Mboup. Nous avons toutes les ressources au Sénégal, donc le Sénégal doit changer’’, dit-il. A Kidira, le candidat Serigne Mboup a été reçu par la famille de Thierno Khabousse Diallo. Il a salué les actes de bienfaisance que Serigne Mboup est en train de faire, dans les daaras. ‘’ Nous ne sommes pas des politiciens, mais nous suivons ce qui se passe dans le pays. Nous vous recevons à Kidira avec fierté’’, dit Serigne Thierno Khabousse Diallo.



Le candidat Serigne Mboup a remercié Serigne Thierno Khabousse Diallo. Il indique qu’il compte sur le soutien de Serigne Daara pour accéder au pouvoir. ‘’Je suis le premier produit du Daara à vouloir aller aux élections présidentielles’’, constate-t-il. De ce fait, il voit que la tendance doit être inversée. Dans son programme, dit-il, le savoir, le travail et la démocratie seront de mise. Il prône la réussite chez soi, le développement local et la consommation locale. Imam Mody Ba avance qu’ils vont soutenir la candidature de Serigne Mboup, parce qu’il se retrouve en lui.