Koungheul : 68 248 électeurs dans le département de Koungheul iront voter

Ils sont 68 248 électeurs attendus aux urnes, dimanche, dans le département de Koungheul. Ils sont répartis dans 139 lieux de vote et 191 bureaux de vote.



Dans les différentes communes, le tableau de répartition des électeurs est compris comme suit : 7 772 électeurs pour la commune de Fass Thiekene, 7 104 pour Ida Mouride, 12 811 pour la commune de Koungheul, 8 717 à Lour Escale, 5 116 pour Maka Yop.



En ce qui concerne les communes restantes comme Missirah Wadène, Ngainthe Pate, Ribot Escale et Saly Escale, le nombre d’électeurs est respectivement de 7 715, 5 885, 5 824 et 7 304.



Le Bambouck sera donc à l'assaut des urnes ce dimanche.