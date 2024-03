Koungheul : La coalition Diomaye Président fustige les attaques contre eux, l’APR tempère

La tension entre les militants de Benno Bokk Yaakar et ceux de la coalition Diomaye Président a pesé de tout son poids ces derniers jours dans la région de Kaffrine, plus précisément dans le département de Koungheul.



“Depuis le passage du Président Ousmane Sonko à Koungheul dans le cadre de sa caravane nationale, nous avons remarqué des agissements de la part du camp Bennoo Bokk Yaakaar”, a indiqué dans un communiqué la coordination départementale de la coalition Diomaye Faye.



“La coalition Diomaye Président du département de Koungheul fustige ces attitudes irresponsables et appelle ses militants à la vigilance”, peut-on encore lire sur le document.



L’Apr, le parti au pouvoir, à travers la voix du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, par ailleurs maire de Kaffrine Abdoulaye Saydou Sow, a regretté les actes de violence et les provocations de "l’autre camp" en ce mois de ramadan, lors d’une émission diffusée par la radio universitaire Ussein Fm ce jeudi.



“Il faut préserver nos valeurs dans le calme et la paix. J’appelle tous les militants à se mobiliser pour la victoire d’Amadou Bâ, le meilleur choix”, a-t-il indiqué tout en minimisant les attaques personnelles proférées contre lui lors du passage de Ousmane Sonko dans la commune de Kaffrine. “Personne ne peut saboter mon travail. Mes réalisations parlent pour moi. Il se croient malins alors qu’ils n’ont aucune expérience. J’ai la reconnaissance et le respect des Kaffrinois, ça me suffit largement”, a-t-il indiqué en s’exprimant en wolof.