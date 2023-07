Kylian Mbappé, l'offre folle va tomber, c'est une surprise

À un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé livre un véritable bras de fer avec la direction parisienne. Le Real Madrid se tient prêt, mais l'Arabie Saoudite arrive avec une proposition dingue.







Désireux de quitter le PSG à la fin de son contrat pour dans la foulée, signer libre avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a son nouveau plan de carrière bien défini en tête. Paris aimerait prolonger le buteur français mais reste ouvert à un départ dès cet été contre une grosse somme d'argent, afin d'éviter de perdre le joueur de 24 ans gratuitement l'année prochaine. Néanmoins, sachant que le champion du monde ne va pas prolonger, Madrid préfère pour le moment attendre un an et éviter de dépenser une fortune. A moins que l'ancien monégasque n'affiche publiquement sa volonté d'être transféré. Un problème de taille donc puisque le PSG est catégorique, comme l'a fait savoir son président Nasser Al-Khelaïfi. Soit Kylian Mbappé prolonge, ce qui n'est pas le souhait du joueur, soit il part avant la fin du mercato. C'est dans cet imbroglio que l'Arabie saoudite espère recruter le Français une saison.





Le flou autour de Mbappé, l'Arabie saoudite en profite





L'idée est folle mais pourrait bien mettre toutes les parties d'accord. Dans une chronique sur CaughtOffside, le journaliste spécialisé Ben Jacobs a évoqué la possibilité que Kylian Mbappé rejoigne temporairement la ligue saoudienne. Un championnat qui recrute à tour de bras et ne compte pas son argent au moment d'essayer de faire venir les meilleurs joueurs de la planète, comme ce fut le cas avec Lionel Messi, qui a failli rejoindre Cristiano Ronaldo.