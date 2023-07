L'arrestation de Sonko fait-elle suite à l'exécution de sa condamnation par contumace ? : "Ce n'est nullement le cas", précise Cheikh Khoureyssi Ba

L'arrestation du leader du Pastef/Les patriotes fait-elle suite à l'exécution de la condamnation par contumace dans le procès de viol qui l'opposait à Adji Sarr ? "Ce n'est nullement le cas", répond et précise son avocat Me Cheikh Khoureyssi Ba.





L'avocat assure que cette arrestation dans laquelle Ousmane Sonko a été conduit "dans les locaux de la Brigade des affaires générales de la Division des investigations criminelles attenante à la cave du palais de Justice", fait suite a une affaire de "vol de téléphone et appel à l'insurrection", précise Me Ba.





"Ce sont les infractions qui ont été portées à notre connaissance et sur notre insistance par le commissaire Bara Sangaré, chef de la Sûreté urbaine du commissariat central qui s'est déplacé pour procéder à l'interrogatoire, lequel commence à l'instant. L'imposant cortège de la gendarmerie a quitté les lieux juste après avoir procédé à l'arrestation musclée de Sonko, déposé et confié à la police. En toute logique, l'on s'attendait à l'exécution de la contumace, mais ce n'est nullement le cas", a assuré Me Cheikh Khoureyssi Ba, qui rajoute que la garde à vue est notifiée à son client Ousmane Sonko.