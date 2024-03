L'élection de Bassirou Diomaye Faye témoigne de "la maturité et du sens élevé de responsabilité du peuple sénégalais" (Mamadi Doumbouya)

Le général de corps d’armée Mamadi Doumbouya a adressé un message de félicitation au nouveau président de la République Bassirou Diomaye Faye, élu à l'issue de la Présidentielle du 24 mars de 2024.





Dans son message, le président par intérim de la République de Guinée indique : "Au nom du peuple souverain de Guinée et en mon nom personnel, je vous adresse mes chaleureuses félicitations ainsi qu’à votre équipe et à tout le peuple sénégalais. Votre brillante élection à la magistrature suprême de votre pays est le témoignage de la maturité et du sens élevé de responsabilité du peuple sénégalais de porter sa confiance en la jeunesse."