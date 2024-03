L’appel véridique d’Amy Sarr Fall en faveur de la paix et de l’unité : “les élections passent mais les peuples…"





Dans un post publié sur son compte Linkedin en perspective de la présidentielle, Amy Sarr Fall appelle à l’apaisement dans le cadre d’une campagne initiée par le Consortium Joining Forces en collaboration avec UNICEF. Joining Forces est une coalition rassemblant les plus grandes organisations mondiales dédiées à la cause des enfants ( Save the Children International, World Vision, SOS Villages d'Enfants, ChildFund International, Terre des hommes, Educo ONG, Plan International).





“Il est évident qu'ici au Sénégal, pays de la Téranga, nous saurons gérer ces élections dans la paix, dans la convivialité, dans l'unité; parce que les élections passent mais les peuples restent ensemble, soudés, face aux défis de développement qui les impliquent chacun et chacune. Donc c'est important, lorsqu'on sait qu'on avance vers le futur, de mettre au cœur ceux qui incarnent cet avenir, ceux qui incarnent ce futur, à savoir nos enfants. Alors assurons-nous que ces enfants aient le bon exemple, afin que demain lorsqu'ils répliqueront nos actions, nos faits, qu'ils ne soient pas gênés de dire qu'ils ont pris ça de leurs parents. Cet appel s'adresse à l'État du Sénégal pour leur dire qu'ils sont également notre espoir pour des élections apaisées et de mettre tout en oeuvre pour protéger davantage cette couche vulnérable que sont les enfants. Nous sommes optimistes qu’il n’y aura que la paix au Sénégal".