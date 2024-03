L’expert électoral Ndiaga Sylla avertit : «Toute tentative de dissolution du Conseil constitutionnel serait… »

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) est à l’écoute de la Cour suprême. La juridiction va statuer, ce vendredi 14 mars, en audience publique spéciale, sur son recours introduit contre le décret portant convocation du corps électoral, le 24 mars prochain. Mieux, les Libéraux exigent la dissolution du Conseil constitutionnel.





Mais l’expert électoral, Ndiaga Sylla prévient: «Toute tentative de dissolution du Conseil constitutionnel à cette étape du processus électoral serait contraire aux principes édictés par le Protocole Additionnel de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance ». A l’en croire, «le processus électoral est irréversible ! ».