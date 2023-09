L’UA au G20 : Doudou Ka magnifie la “victoire diplomatique et personnelle” de Macky Sall

Dans un post sur X (Twitter), Doudou Ka souligne la victoire “diplomatique et personnelle du Président du Sénégal” après l’adhésion de l’Union africaine au G20, samedi dernier, lors d’un sommet qui s’est tenu à New Delhi (Inde)





“Le président Macky Sall avait mis un point d’honneur durant sa présidence de l’Union Africaine à ce que l’institution continentale soit un membre à part entière du G20. L’engagement a été tenu. Cette victoire diplomatique et personnelle du Président du Sénégal est la consécration d’une gouvernance d’influence et d’un leadership. Celui d’un homme politique d’exception qui lègue à l’Afrique un joli ticket d’entrée dans le club des économies développées”, s’est enthousiasmé le ministre des Transports Aériens.





M. Ka a tenu à “rendre hommage au Président Macky Sall et lui exprimer (ses) plus vives félicitations pour cet honneur diplomatique et historique qui porte l’empreinte du Sénégal et qui permet à UA et à notre continent d’avoir désormais son mot à dire dans la gouvernance économique du monde”.