[Photos] La campagne de Matar Ba à jour j + 6

La campagne de Matar Ba à jour j + 6

Actuel maire de Fatick, Matar BA est candidat á sa propre succession. Élu 10 ème maire de Fatick en 2012, en remplacement du Président Macky SALL, le fils cadet de Abdou BA sera réélu deux années plus tard, en 2014 pour conduire les destinées de la capitale du Sine, commune centenaire depuis 2017.





Sous son magistère, Fatick a beaucoup évolué et progressé tant sur le plan social que sur le plan des infrastructures.... Il suffit d'emprunter le boulevard Macky SALL, de faire un tour dans la nouvelle ville, pour constater de visu, la transformation positive que Fatick est entrain de subir.





Commune de près de 40.000 habitants, répartis dans les 11 quartiers que compte la ville, la cité de Mame Mindiss a la chance d'être totalement désenclavée avec la nationale 1 qui la traverse, la route Fatick-Niakhar- Bambey-autoroute Ila Touba; la route Fatick-Diakhao-Diourbel et Fatick-Diakhao-Gossas; la route Fatick Foundiougne distant de 16 km avec le nouveau pont á péage qui permet de rallier facilement la Gambie, compte non tenu du port de Ndakhonga situé á 12 km, de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack en chantier et de l'Aéroport International Blaise DIAGNE situé á une centaine de kilomètres.





C'est pour dire que c'est cette ville, dont le développement est intimement lié au Président Macky SALL, Maire Honoraire, c'est cette ville, capitale régionale de Fatick á fortes potentialités agricoles, touristiques avec les îles du Saloum que le Maire de Fatick, porté par la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) sillonne, pour battre campagne et présenter son bilan á l'effet d'un nouveau bail au soir du 23 janvier 2022 , afin de porter Fatick parmi les territoires les plus développés où il fait toujours bon vivre.