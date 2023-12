La COJER Matam réaffirme son soutien à Farba Ngom

Après l’incident qui s’est déroulé entre le maire de Bokidiawé, Kalidou Wagué et des partisans de Farba Ngom, la Convergence des Jeunesses Républicaines (COJER) de Matam, par la voix de son coordonnateur, Yéro Farba Sy, prend fait et cause pour le député (Farba Ngom). M. Sy s’inscrit ainsi en faux contre une précédente “déclaration signée au nom de la structure” tendant à faire croire que la COJER aurait une autre position dans cette affaire. Voici l’intégralité du communiqué.



“La COJER_MATAM a été surprise de noter aujourd'hui une déclaration signée au nom de sa structure dont je suis le Coordonnateur départemental.

Au nom de la COJER_MATAM, je tiens à préciser qu'une telle déclaration n'émane guère de la COJER_MATAM qui est l'unique structure de jeunesse légalement validée et légitimement constituée.

Cette déclaration attribuée à la COJER_MATAM fait suite à un incident mineur que je qualifie d'épiphénomène.

La vérité est que le maire de Bokidiawé Kalidou WAGUE qui n'est ni police encore moins gendarmerie a barricadé la route nationale voulant vainement empêcher le cortège de l'Honorable député Farba NGOM de poursuivre son chemin.

Par ailleurs, je précise que les faits relatés dans cette déclaration maladroite sont fabriqués de toutes pièces. Ils sont prononcés dans le seul dessein de détourner les projecteurs déjà braqués sur l'exceptionnelle tournée des "SOLUTIONS" que l'Honorable député Farba NGOM est en train d'organiser dans le département de Matam de concert avec tous les leaders représentatifs et significatifs dudit département.

Cette tournée du Coordonnateur départemental de l'APR est une initiative ambitieuse qui apporte des solutions convenables aux préoccupations des populations de Matam.

Ces solutions sont entre autres des dons d'ambulances, des financements des femmes et des jeunes, des emplois, de constructions de cases de santé, de forages...

Sur ce, par ma voix, les jeunesses républicaines félicitent l'Honorable député Farba NGOM pour le succès de la tournée départementale à laquelle la COJER_MATAM participe activement.

Nous restons engagés et mobilisés au côté du Coordonnateur Farba NGOM pour faire triompher le candidat Amadou BA au soir du 25 février 2024.”

Yéro Farba SY

Coordonnateur COJER /MATAM

Fait à MATAM, le 29 /12/23