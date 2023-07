La Conférence des leaders de Yaw dénonce le traitement réservé au député Birame Soulèye Diop

La Conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi déplore le traitement réservé à l'affaire concernant le député Birame Soulèye Diop.





Les membres déplorent le fait qu'en dépit des excuses publiques présentées au président de la République, la machine judiciaire a quand même été activée contre le parlementaire qui a été arrêté et placé en garde en vue.





"L'honorable député Birame Soulèye Diop, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, a été l'auteur de propos censés porter "offense au chef de l'Etat" lors du point de presse de la coalition du 4 juillet 2023. Regrettant ses propos, il a aussitôt adressé ses excuses publiques au président Macky Sall. La machine politico-judiciaire a été actionnée. Au mépris de sa qualité de député à l'Assemblée nationale actuellement en session", lit-on dans un communiqué de la Conférence des leaders de Yaw.





Le communiqué d'ajouter : "Comme à l'accoutumée, au sujet d'affaires concernant des militants de l'opposition, le procureur de la République a violé la Constitution et outrepassé ses compétences. La coalition Yewwi a une haute conscience des relations fraternelles, amicales et historiques entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire que ne sauraient compromettre des propos tenus dans un contexte de tension politique et sociale."