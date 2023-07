La DER/FJ et le ministère de l'Agriculture scellent un nouveau partenariat

Le Ministre l’Agriculture, de l’Equipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire M. Aly Ngouille NDIAYE et le Délégué général de la DER/FJ Dr Mame Aby SEYE ont procédé ce jeudi 27 juillet 2023 à la signature d’une nouvelle convention de partenariat pour accompagner les acteurs de la filière agricole. Ce partenariat vise à contribuer à l’accessibilité financière des producteurs aux unités de matériels de culture attelée, par la mise en place d’une enveloppe globale de 1 000 000 000 FCFA répartie comme suit :





- 50% des fonds (500.000.000 FCFA) sous forme de subventions de l’Etat du Sénégal à travers le MAERSA.





- Les 50% restants (500.000.000 FCFA) sous forme de financements de la DER/FJ au profit des producteurs.





Pour rappel, grâce à la première convention entre la DER/FJ et le MAERSA, 4165 producteurs ont pu acquérir du matériel de culture attelée et 98 tracteurs ont été remis sous forme de financement et subvention aux producteurs.





« Financer l’Agriculture, c’est répondre au problème du chômage de la jeunesse » a annoncé le Ministre Aly Ngouille NDIAYE au cours de la cérémonie qui s’est déroulée dans les locaux de la DER/FJ.





En alignement avec les objectifs du PSE, la DER/FJ accorde une place importante au secteur l’Agriculture qui à ce jour concentre 35% des financements globaux pour un montant de 40 milliards de FCFA.





Cette intervention de la DER/FJ se fait à travers le Projet d’Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales (PAVIE) principalement et le Programme de Renforcement de la Sécurité alimentaire (PRSA) qui contribuent aux efforts de l’Etat du Sénégal pour l’atteinte de la souveraineté alimentaire.