La Plateforme Avenir Senegaal Bi Ñu Begg tient l'Etat pour responsable de tout ce qui arriverait à Ousmane Sonko et ses codétenus

Le Secrétariat politique national de la plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg s'indigne de l’évacuation d’Ousmane Sonko, président de Pastef/Les patriotes et leader de l’opposition sénégalaise aux urgences de l’hôpital Principal de Dakar.





"Plusieurs autres détenus parmi les centaines qui observent une grève de la faim pour dénoncer leur détention illégale et arbitraire seraient également évacués. Il s’agit de Pape Alé Niang, Cheikh Bara Ndiaye, Hannibal Djim, entre autres. La plateforme Avenir Senegaal Bi Ñu Begg interpelle le gouvernement du Sénégal sur sa responsabilité directe et intégrale sur tout ce qui pourrait arriver à Ousmane Sonko et ses codétenus", lit-on dans un communiqué parvenu à Seneweb.





La plateforme exige la libération immédiate des détenus afin qu’ils puissent bénéficier d’une prise en charge médicale correcte. Mieux, elle appelle les organisations de défense des Droits de l’homme, en particulier le Haut commissariat des Nations Unies aux Droits de l’homme à exiger du Sénégal la libération des prisonniers politiques, la cessation des arrestations ciblées et de la persécution des opposants.