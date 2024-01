La promesse du leader de Taxawu Sénégal: «Khalifa Sall président de la République ne sera pas chef de parti»

Membre et signataire de la résolution des assises nationales de 2009, le candidat de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall a dévoilé plusieurs points du programme de société qu'il souhaite vendre aux sénégalais. Au cours d'un Plateau Spécial diffusé par la 2STV, le candidat de la coalition Khalifa Président s'est engagé à se départir de ses fonctions de leader de parti pour se consacrer exclusivement à la présidence de la République. «Khalifa Sall président de la République ne sera pas chef de parti», a-t-il juré.





Le maire révoqué de Dakar dont le dossier de candidature sera étudié par le conseil constitutionnel dans les prochains jours, a aussi évoqué l'indépendance du pouvoir judiciaire instrumentalisé, selon lui, par l'exécutif. A ce propos, Khalifa Sall estime que la réforme de la justice est un impératif après tout ce qui s'est passé sur le plan politico-judiciaire ces dernières années. Cependant, il ne juge pas opportun d'écarter le président de la République du conseil supérieur de la magistrature. La réforme qu'il faudra apporter à ce sujet, d'après lui, c'est de revoir les pouvoirs à lui conférés au sein de ce conseil supérieur.