La réponse sèche de Serigne Mboup à Me El Hadj Diouf

Serigne Mboup, candidat à la Présidentielle, ne s’est pas fait prier pour répondre aux « diatribes de Me El Hadj Diouf, avocat politicien qui ne cesse de douter de son aptitude à diriger ce pays ».







En effet, le maire Kaolack dit vouloir snober Me Diouf, mais ne peut s’empêcher de dire ce qu’il pense de lui. « Je ne souhaite pas parler de cette personne qu'on peut qualifier, entre autres, de transgresseur et de grand pécheur. Il faut savoir que je le connais très bien, pour l'avoir employé en tant qu'avocat et ce que je peux dire, c'est qu'il n'a pas un niveau de français élevé », dit-il.





Poursuivant, il invite les Sénégalais à remarquer que « quand il parle, il mélange le français et le wolof ; il saute du coq à l'âne avec beaucoup de comédie pour masquer ses lacunes et son niveau intellectuel qui est très bas ».





Poursuivant, Serigne Mboup est revenu sur ses convictions. E c'est pour dire qu'il est fier de ce qu’il est. « Je ne me réclame que de la langue de mes ancêtres et des valeurs qu'elle véhicule. Quiconque est complexé par son histoire, sa langue et ses origines, a quelque chose de mauvais à cacher et ALHAMDOULILAH, ce n'est pas mon cas ».





Par ailleurs, la seule réponse qu’il se dit disposé à servir à l’avocat est celle que le bon Dieu avait donnée au Prophète MOUHAMAD SAW quand Abu Lahad l'avait diffamé. « N'obéis pas à ceux qui crient en mensonge, et n'obéis à aucun grand jureur, méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur, au cœur dur et en plus de cela bâtard ».





Et de poursuivre : « Vous voyez que nous domou daara, le Coran que nous apprenons est inégalable et intemporel, parce que cette histoire s'est passée il y a des siècles à La Mecque et elle s'est reproduite partout dans le monde et même à Kaolack ».





Cependant, affirme le candidat « ce qui me pose problème, ce sont les journalistes qui l'invitent sur des plateaux tout en sachant qu'il a des problèmes de santé mentale, d'éducation et de comportement. Aussi, je sais que c'est un fou qui a un problème personnel avec moi juste parce que j'ai refusé de lui donner une voiture à crédit, car c'est un mauvais payeur. Mais bon, revenons aux choses sérieuses parce que ce qui m'intéresse et polarise toute mon attention, c'est le Sénégal ».