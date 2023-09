La Task Force Républicaine (TFR) de l’APR souligne la riche trajectoire de Amadou Ba

Les déclarations de soutien pour Amadou Ba se multiplient au sein du camp présidentiel après sa désignation comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar lors de la présidentielle de 2024. C’est au tour de la Task Force Républicaine (TFR) de l’APR de se joindre au chœur des approbations dans un communiqué que nous publions in extenso.









« Le Président Macky Sall et les leaders de la Coalition BBY ont porté leur choix sur le camarade Amadou Ba pour défendre les couleurs de la majorité à l’électionprésidentielle du 25 février 2024.







Notre candidat qui a une riche trajectoire académique et administrative a aussi un excellent parcours politique pour avoir conduit la victoire éclatante du « OUI » à Dakar lors du référendum de 2016. Pour rappel, Amadou Ba était la tête de liste victorieuse de BBY à Dakar lors des élections législatives de 2017. Il était aussicoordonnateur régional de Dakar lors de l’élection présidentielle de 2019 ponctuée par une victoire déterminante du candidat Président Macky Sall dans la capitale sénégalaise. C’est dire que sa candidature portée par les leaders de notre coalition se justifie amplement.





La TFR, constante dans ses prises de position, soutient ce choix et invite, au-delà des segments de la coalition BBY, les forces vives de notre pays à porter cette candidature qui est celle de la poursuite du PSE. La TFR invite les candidats à la candidature qui n’ont pas été choisis às’inscrire dans la dynamique unitaire conformément aux enjeux de l’heure.





Il n’est pas besoin de rappeler que le monde entier traverse une crise dont les répercussions évidentes ont des stigmates en Afrique en particulier dans notre sous-régionde plus en plus instable. Cette crise internationale est un motif supplémentaire pour travailler à garantir la paix et renforcer la stabilité du Sénégal que des forces obscures ont essayé vainement d’ébranler par le truchement d’acteurs politiques aux desseins funestes qui, heureusement ont été démasquées à temps.





Pour rester dans notre dynamique de paix, de stabilité, d’émergence et de cohésion nationale, la nécessité d’avoir à la tête du Sénégal un homme d’expérience, de devoir, d’humilité et d’ambition relève d’une évidence. Lesleaders de BBY ont résolu l’équation en acceptant le choix porté sur le camarade Amadou Ba. Tous les responsables et militants de l’APR doivent rester dans cette dynamique collective.





La TFR félicite notre candidat Amadou Ba et l’invite à traduire en actes les orientations du Président Macky Sall et des leaders de BBY pour la consolidation de l’unité de la coalition et son élargissement dans la perspective d’une victoire éclatante.





La TFR, conformément à ses orientations militantes se tient à la disposition du Président Macky Sall, du candidat Amadou Ba et des leaders de BBY pour aider à la mise en place d’un dispositif dynamique et inclusif de conquêtedes suffrages pour une large victoire populaire au premier tour au soir du 25 février 2024. »









Fait à Dakar le Dimanche 10 Septembre 2023