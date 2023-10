Lamine Bâ (PDS) : “J’ai refusé l’offre de Marième Faye Sall de rejoindre l’APR”

Militant du Parti Démocratique sénégalais depuis 2007, membre de la Génération du Concret, mouvement initié par Karim Wade, Lamine Ba blanchi sous le harnais de la formation libérale. Contrairement à beaucoup de ses anciens camarades de parti qui ont rejoint la mouvance présidentielle, lui a résisté aux sirènes de l’Alliance Pour la République (APR). “Je n’ai jamais été tenté par la transhumance”, clame-t-il lors de l’émission Jury Du Dimanche sur I Radio.





“J’ai décliné toutes sortes d'offres politiques, poursuit-il. Jusqu’à celle de la première Dame, des plus hautes autorités. Je les comprends c’est normal mais je n’ai jamais été tenté”.