Lancement de Sunu-Élections : Une initiative pour une collecte transparente des résultats du vote

Ousseynou Thiam, Ingénieur en Systèmes d'Information et Directeur d'un cabinet de conseil en systèmes d'information, a dévoilé le déploiement de Sunu-Élections, une plateforme numérique dédiée à la « collecte et à la consolidation » des résultats des élections. Conçue exclusivement pour les candidats à l'élection présidentielle, leurs représentants ou directoires de campagne, ainsi que pour les organes de presse et les observateurs des élections, Sunu-Élections est également accessible au ministère de l'Intérieur et à la CENA, par le biais de leurs représentants dans les bureaux de vote.





« Sunu-Élections est une plateforme web accessible sur PC, smartphones et tablettes. Elle permet aux candidats et à leurs représentants, aux organes de presse et aux observateurs de disposer d'un outil puissant et convivial pour collecter, consolider et consulter en temps réel les résultats des élections au niveau des bureaux de vote, des centres de vote, des communes, des départements et au niveau régional et national », précise le communiqué exploité par Seneweb.





La plateforme, baptisée Sunu-Élections, se distingue par sa nature multiacteurs et en favorisant une collaboration accrue entre les différentes parties prenantes du processus électoral. Son utilisation étendue vise à garantir une couverture plus exhaustive du territoire national et permettre ainsi une vision plus complète et précise des résultats électoraux.





En mettant l’accent sur l’accessibilité gratuite de la plateforme, Thiam affirme : « Les acteurs intéressés pour utiliser cette plateforme peuvent en faire la demande par mail à l'adresse [email protected] . Les utilisateurs recevront les accès à la plateforme et aux vidéos de formation quelques heures seulement après avoir fait leur demande ».





Sunu-Élections vise à renforcer la transparence dans le processus électoral, en offrant « une solution conviviale et accessible » à tous. Mais aussi en proposant un outil similaire à ceux utilisés par les médias tout au long de la soirée électorale, la plateforme ambitionne d'accroître la fiabilité des résultats électoraux.