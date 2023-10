« 39 ministères c’est trop » : Serigne Mboup désapprouve le remaniement ministériel

Interpellé ce jeudi 12 octobre au sujet du remaniement ministériel, Serigne Mboup, candidat à l'élection présidentielle de février 2024, a déclaré : « Seul le président est en mesure d'expliquer pourquoi il a procédé à un remaniement à cinq mois de l'élection présidentielle. Je pense que cette nouvelle équipe n'aura à travailler que pendant 5 mois », a indiqué Serigne Mboup lors d'une interview dans l'émission « Yoon Wi », animée par El Hadji Assane Guèye sur la Radio Futurs Médias.





Regrettant le grand nombre de ministres, le maire de Kaolack a souligné que « les Sénégalais se sont toujours plaints du nombre excessif de ministres. 39 ministères, c'est vraiment trop. Nous, qui avons l'expérience de la gestion, savons que plus la coordination est resserrée, plus l'efficacité est au rendez-vous. » C'est pourquoi, une fois élu, Serigne Mboup prévoit de proposer un gouvernement plus restreint, composé de 16 ministères et 5 ministres d'État qui seront des ministres régionaux.





Cela signifie que le Sénégal sera divisé en plusieurs pôles, avec des ministres résidents chargés de répondre aux préoccupations des populations et de faire remonter leurs besoins lors des réunions du conseil des ministres. Selon lui, « si tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une seule personne, cela se résumera à des commentaires, et nous ne pourrons pas faire entendre notre voix ».





« Pour être plus pragmatique, j'envisage de travailler avec un gouvernement composé de 21 ministres, tandis que les directions seront renforcées, car les ministres se concentreront sur la coordination, l'orientation et la mise en œuvre de la vision du Président. Les directions resteront sous la supervision des ministères, mais elles auront plus de responsabilités. C'est ainsi que nous avons toujours travaillé, et nous avons obtenu de bons résultats », a ajouté le candidat à la présidentielle.