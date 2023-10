«Amadou Ba 2» : premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement

C’est la rentrée pour le nouveau gouvernement formé mercredi 11 octobre. En effet, d’après Les Échos, «Amadou Ba 2» (du nom du Premier ministre) tient son premier Conseil des ministres, ce mercredi 18 octobre à la salle Bruno Diatta du Palais. Il y a aura de nouvelles têtes (Thérèse Faye, Daouda Dia, Momar Samb…) et certains habitués se présenteront sous une nouvelle casquette (Antoine Diome, Doudou Ka, Aïssata Talla Sall, Sidiki Kaba…). Ce gouvernement de «mission et de combat» est composé de 39 membres, un de plus par rapport au précédent cabinet.