[Déclaration] « Amadou Ba, un choix cohérent » (Faly Seck, maire de Ross Bethio)

En ma qualité de Maire de la commune de Ross Béthio et par ailleurs Directeur de l’Administration générale et de l’Équipement du Ministère chargé des Collectivités territoriales, je me réjoui du choix porté sur le Premier ministre, Monsieur Amadou BÂ par Son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République, et par la majorité présidentielle comme candidat de la grande coalition Benno Bokk Yakaar à l’élection présidentielle du 25 Février 2024.



Ce choix est cohérent pour poursuivre la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (PSE).



J’adhère totalement à cette décision et je réaffirme mon engagement et ma détermination à travailler pour une écrasante victoire de la coalition Benno Bokk Yaakar à l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Je demande à tous les militants particulièrement ceux de la commune de Ross Béthio à soutenir la candidature du Monsieur Amadou BÂ. »