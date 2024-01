«Cadeau» de Macky Sall : combien vont désormais gagner les maires

À l’issue d’une audience accordée à l’Association des maires du Sénégal (AMS), le Président Macky Sall a donné son accord pour la revalorisation du statut des maires. La mesure qui a fait le plus parler est l’augmentation des indemnités de ces élus.



Dans des propos repris par Source A, le maire de Malicounda et président du Réseau des acteurs de la décentralisation et du développement local (RADDEL), Maguette Sène, rapporte qu’avec cette décision du chef de l’État, les maires gagneront 800 000 francs CFA, à la place des 300 000 qu’ils touchaient jusque-là. La rémunération des adjoints de ces derniers passera de 50 000 à 100 000, d’après la même source. Celle des maires de chef-lieu de département sera établie à 1 million tandis que les maires de ville et de région toucheront 1,5 million, rapporte le directeur général du COUD.



Le président de l’AMS, Oumar Bâ, pour sa part, a refusé de s’avancer à propos du niveau des augmentations attendues. «Il y a des communes qui étaient des anciennes communautés rurales, il y a des communes qui étaient des communes d’arrondissement, il y a des communes chefs-lieux de département, il y a des communes chefs-lieux de région, il y a des villes. Et les salaires sont différenciés en fonction du niveau, en fonction de l’ordre de commune», a précisé le maire de Ndiob à la conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé la nouvelle.



Ce dernier a ajouté : «Et sur ça, on a mis en place un dispositif de commission paritaire, nous avons des propositions, nous portons des propositions. Nous semblons nous accorder sur ces propositions de salaire, d’indemnité. Mais vous comprenez qu’on ne puisse pas, avant la conclusion de cette commission paritaire qui va se réunir d’ici à la semaine prochaine, rentrer dans les détails de ces prestations salariales. Mais, retenez qu’il y aura une bonne amélioration des indemnités des maires pour corriger les distorsions.»