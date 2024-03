«Dakar ville propre et colorée»: le challenge des patriotes pour accueillir le Président Diomaye

Ce sont les partisans de l’ex-Pastef qui l’ont dit :«Impossible n’est pas patriote.» Les heureux éléments de la coalition gagnante (DiomayePrésident) voudraient sonner le top départ du « renouveau ».





Après l’ascension de leur candidat au pouvoir, ces Sénégalais comptent apporter leur pierre à l’édifice, en appliquant le vrai sens du mot patriotisme. Ils ont lancé un challenge de ville propre. Il est question de rendre « Dakar propre et colorée» avant le 2 avril (passation de pouvoir) pour accueillir le nouveau président Bassirou Diomaye Faye.





Au-delà de cette date historique, ces hommes et femmes comptent démocratiser et pérenniser cette action ("set-setal") dans toutes les régions du Sénégal. « On a toujours eu cet attachement à notre patrie, mais malheureusement on ne nous a jamais laissé la liberté de l’exprimer », regrette M. S., un militant de l'ex-Pastef.





Ce dernier de se souvenir de «la toute dernière action qui remonte au mois de février 2023 où ils avaient organisé les 72 heures de don de sang (du 23 au 25 février) pour sauver des vies et pour lutter contre la pénurie de sang au Centre national de transfusion sanguine (CNTS) ». «Malheureusement, c’était interdit».