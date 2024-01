«DIFFAMATION ET DÉNONCIATION CALOMNIEUSE» CONTRE LE MAIRE DE THIÈS-OUEST : Dr Mamadou Djité traduit des conseillers en justice

Le maire de Thiès-Ouest, Dr Mamadou Djité, secrétaire général communal du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur), qualifie d’« accusations non fondées » les charges portées en son endroit par une partie des conseillers municipaux de sa commune. Ces derniers l’accusent de « malversations », de « détournement de deniers publics ».





À la faveur d’un point de presse, le mis en cause, considérant que ces propos sont des « accusations gravissimes et ne sauraient être justifiées aucunement par un combat politique », dit avoir, en toute responsabilité, porté plainte contre leurs auteurs auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thiès, pour «diffamation et dénonciation calomnieuses».





Le porte-parole des conseillers contestataires, Ousseynou Guèye, cadre du parti Rewmi, ex-adjoint au maire et ses camarades accusent Mamadou Djité de « mauvaise gestion ».





Ces derniers évoquent, entre autres points, « le processus de renouvellement du bureau municipal entaché par de nombreuses irrégularités », « la tentative du maire de corrompre certains d’entre nous en nous proposant des terrains ou des voyages afin d’obtenir un soutien ». Ils dénoncent des « manquements financiers d’un montant de 11 millions F CFA, le maire ayant prétendu, selon eux, avoir utilisé cette somme pour l’achat d’oignons et de pommes de terre ».





De plus, « une sortie de caisse de 17 millions a été observée sans explication », se désolent-ils, avant de faire état de « cas de spoliation foncière dans la commune ».





Ils rappellent que «Mamadou Djité a été élu sur la liste de la coalition Yewwi Askan Wi et qu’aujourd’hui, cette coalition exprime désormais son mécontentement quant à sa gestion des affaires municipales ».





Dans l’attente d’une réaction des autorités compétentes face à ces allégations, les conseillers municipaux menacent de passer à l’action dans les prochains jours.





Toutefois, le maire de Thiès-Ouest, au cours d’une conférence de presse tenue hier pour répondre à ses accusateurs, souligne : « L'essentiel des auteurs de cette entreprise politicienne funeste de destruction d'un homme est connu de tous les Thiessois. Cette ville est trop étroite, on se connait tous. »





« Pour saisir les contours de cette campagne de délation, il faut remonter le temps, dans un passé récent. Après mon choix pour porter l'étendard de la coalition Yewwi Askan Wi sur une liste de huit prétendants, les frustrations ont surgi. Chacun va le manifester à sa manière. Certains ont préféré quitter comme Pencco, d'autres vont rester tout en essayant d'avaler la pilule amère, sans jamais y parvenir. C’est le cas de mon ex-premier adjoint. Pour lui et les autres, personne ne me connait, c'est l'argument brandi. J’étais le seul à croire en ma victoire. Pour preuve, tous les autres candidats non retenus ont décidé d'aller se réfugier sur la liste proportionnelle, se tailler une bonne place pour s'assurer d'être élus conseillers » selon Mamadou Djité.





Poursuivant, il note qu’« à la suite de notre victoire, j'ai tout fait pour les associer à la gestion en leur confiant des postes de responsabilités stratégiques, mais c'était toujours en deçà de leurs prétentions : ils voulaient être des maires. En conséquence, ils veulent être à ma place. Or, seule une personne peut-être aux commandes ».