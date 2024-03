«Diomaye kou am pass-pass la, doug na Leul et en plus … »: La sœur de Bassirou Diomaye répond aux railleries de Lat Diop

Le candidat Bassirou Diomaye Faye est minimisé par certains responsables politiques, à l’instar de Lat Diop.







Comparé à Ousmane Sonko, le n°2 de Pastef est jugé « imprésentable en tant que président pour le Sénégal » par ce dernier qui soutient la candidature d'Amadou Ba.





«Imaginez un sommet du G20 avec les présidents Biden, Poutine, Macron et… Diomaye qui devra représenter le Sénégal… Cela va nous déshonorer », estime-t-il.









Des jugements que déplore la famille du candidat de DiomayePrésident, en particulier sa sœur qui a été interrogée par nos confrères de Sans Limite.









« Diomaye est loin d’être mou et inintelligent. Il est juste bien éduqué. C’est un homme intègre, un vrai, car ce n’est pas donné à tous les hommes de faire et réussir le « Leul » (case de l’homme avec des rituels d’enseignement de la vie, plus complexe chez les Sérères ) », révèle sa sœur.