« Diomaye mooy Sonko » : Queen Biz pousse la chansonnette pour le candidat Bassirou Diomaye Faye

Sa voix a porté fort, lors du meeting d’ouverture du candidat Bassirou Diomaye Faye, le 10 mars, au terrain ACAPES des Parcelles6Assainies. Coumba Diallo alias "Queen Biz" a composé la symphonie d’un « Sénégal victorieux guidé par l’opposition sénégalaise » dans sa nouvelle chanson.



La chanteuse, qui est également présidente du mouvement politique MJR (Mouvement des jeunes pour la rupture) a, dans cet élan, officiellement intégré la coalition DiomayePrésident.



Sa chanson titrée « Diomaye mooy Sonko », largement diffusée sur les réseaux sociaux, est déjà adoptée par les "pastefiens" qui n’excluent pas l’option d’en faire un hymne pour la campagne. Sur ses plateformes digitales, Coumba Diallo est fort adulée pour cette production qui corrobore son engagement auprès de "Pros".



Rappelons que Queen fait partie des artistes les plus influentes des réseaux sociaux. Elle compte plus de 1 500 000 abonnés sur Facebook, plus de 250 000 sur la chaîne YouTube et plus de 2 000 000 de followers sur Instagram.