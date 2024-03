« Il refusait toujours… » : Bassirou Diomaye Faye raconté par son meilleur ami

Du collègue de Ndiaganiao à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Bassirou Diomaye Faye et son directeur de campagne, Mor Sarr, ont tous partagé. D’ailleurs, le deuxième fils du président de la République nouvellement élu porte son nom.



Mor Sarr, interrogé par L’Observateur, confie qu’ils ont « toujours dormi dans le même lit » jusqu’au premier mariage du successeur de Macky Sall. « C’est le mariage qui nous a séparés. D’ailleurs, même après son union avec sa première épouse, nous restions ensemble jusqu’à tard dans la nuit », poursuit son plus proche collaborateur.