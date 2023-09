« Je salue et soutiens la désignation de Monsieur Amadou Ba » (Par Doudou Ka)

« Benno Bokk Yakaar a fait son choix avec l’approbation du PR Macky Sall, Chef de la Grande majorité présidentielle.



Ainsi, le Premier ministre Amadou Ba sera le candidat de la coalition à l’élection du 25 février 2024. Je salue et soutiens la désignation de Monsieur Amadou Ba qui a été investi pour ses compétences indiscutables et sa crédibilité internationale.



Sa longue pratique de l’État et sa grande connaissance des réalités socio-économiques du Sénégal font de lui, le candidat idéal et le mieux placé pour enclencher la dynamique qui feratriompher notre projet d’un Sénégal émergent.



Un grand bravo au Premier ministre à qui j’adresse mes vivesfélicitations et renouvelle toute mon amitié et tout mon soutien. J’invite l’ensemble des composantes de la majorité présidentielle, sans exception, à faire bloc derrière notrecandidat Amadou Ba.



Il nous reste encore cinq mois pour faire triompher notre idéal républicain adossé à la vision et la grandeur du nouveau projet que nous allons présenter au Sénégalais.



Je mesure l’immense déception de nos camarades candidats à la candidature. Mais les pesanteurs de nos ambitions personnelles ne doivent pas prendre le dessus sur les ambitions supérieures de notre majorité qui contribuent à la construction d’un Sénégal fort et prospère pour tous.



J’en appelle à un sursaut collectif et à la responsabilité de chacun face à l’histoire, pour que nous soyons dans 168 jours,à la hauteur des moments dans lesquels se jouera le destin du Sénégal.



Alors, ensemble, mobilisons-nous pour faire d’Amadou BA le prochain PRÉSIDENT de la République du Sénégal. »



Doudou Ka, ministre des Transports aériens