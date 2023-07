«Je suis complètement ruiné» : la détresse d’un responsable de Pastef sorti de prison

Bara Thiam est un responsable de Pastef fraîchement sorti de prison. Après trois mois d’incarcération, il a bénéficié d’une liberté provisoire, le 28 juin, avec obligation de port du bracelet électronique. Le Patriote a confié à Source A que sa détention a mis ses affaires à terre. «Je suis complètement ruiné», s’est-il plaint dans un entretien paru mardi dans ledit journal.



Bara Thiam a été arrêté le 23 mars dernier, d’après son récit, pour actes et manœuvres à troubler la sécurité publique et pour avoir menacé des autorités. Il a été épinglé précisément pour deux textes postés sur Facebook. S’il déclare avoir reconnu leur paternité face aux gendarmes qui l’avaient convoqué, il assure que ces écrits constituaient «un appel à la mobilisation».



Après son placement en garde à vue, le responsable de Pastef passera dix jours à la Section de recherches, objet de plusieurs retours de parquet. Il sera finalement placé sous mandat de dépôt et écroué à la prison de Thiès.



Davantage que les restrictions attachées à sa liberté provisoire, Bara Thiam déclare souffrir de sa situation sociale. «Je travaillais avec une société d’assurance de la place, révèle-t-il. Je devais faire plusieurs versements. J’avais créé une société de courtage et signé des conventions avec plusieurs entreprises.»



Ce business est désormais à l’eau. Il ne lui reste que son emploi. «Heureusement que l’entreprise pour laquelle je travaillais en parallèle est très compréhensive. Elle a attendu que je sorte et m’a permis de continuer à travailler pour elle», salue Bara Thiam.